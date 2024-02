Chi è la nuova commentatrice Vicky Piria entra nella squadra di Sky per la Formula 1

Vicky Piria, pilota milanese nata nel 1993, è stata annunciata come nuova commentatrice per la stagione di Formula 1 su Sky, prendendo il posto lasciato da Davide Valsecchi. La sua carriera nel mondo dei motori inizia all'età di otto anni con i kart, per poi proseguire con competizioni in Formula Abarth, GP3, European F3 Open, e W Series, oltre a un podio nel campionato italiano di Gran Turismo e una vittoria con la Porsche al Mugello nel 2022. Prima di unirsi a Sky, Piria ha già maturato esperienza televisiva come commentatrice per il Campionato mondiale di Formula E 2020-2021 su Mediaset.

La squadra di Sky per la Formula 1 del 2024 conferma la presenza di Carlo Vanzini, Roberto Chinchero, Marc Gené, e Matteo Bobbi per i commenti tecnici, con Mara Sangiorgio inviata ai box. A queste conferme si aggiungono le new entry di Davide Camicioli e Vicky Piria, oltre alla parziale promozione di Ivan Capelli.

La partenza di Davide Valsecchi e Federica Masolin da Sky ha aperto la strada a questi cambiamenti nella squadra che seguirà il Mondiale di Formula 1, con Sky che continua a detenere i diritti esclusivi di trasmissione dell'evento.