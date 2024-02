Urgnano: La studentessa di 17 anni Camilla Ceresoli muore nel sonno

Una comunità in lutto per la prematura scomparsa di Camilla Ceresoli, una studentessa di 17 anni di Urgnano, deceduta improvvisamente nel sonno nella notte tra sabato 24 e domenica 25 febbraio. La giovane, descritta come una ragazza dinamica e piena di vita, amante dei cavalli, della scrittura e del disegno, aveva trascorso la serata a cena con il suo fidanzato, con cui era in una relazione da circa un anno.

Camilla frequentava il liceo scientifico Galilei di Caravaggio e faceva parte della squadra di pallavolo di Spirano. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente sui social network, dove sono emersi numerosi messaggi di cordoglio. Domenica sera, una veglia di preghiera è stata organizzata dagli amici e dalla comunità, un momento descritto come sobrio e sentito dal parroco di Urgnano, don Stefano Bonazzi.

Il padre di Camilla, Massimo Ceresoli, ha espresso il suo dolore ricordando la figlia come "il mio amore". La famiglia, composta anche dalla madre Francesca e dal fratello Pietro, è stata colpita da questo lutto improvviso. Una seconda veglia di preghiera è prevista per lunedì alle 17:30, mentre i funerali si terranno martedì alle 14:30 nella parrocchiale di Urgnano.

La comunità di Urgnano, così come il mondo della scuola e dello sport che Camilla frequentava, rimane scossa da questa tragedia.