Trofeo Laigueglia 2024: Orari TV e Streaming su Rai e Eurosport

Il Trofeo Laigueglia 2024, evento ciclistico di rilievo nella stagione delle corse su strada, si terrà mercoledì 28 febbraio. La competizione, giunta alla sua 61esima edizione, vedrà i ciclisti affrontare un percorso di 201,3 km con un dislivello complessivo di 2600 metri, partendo e concludendo a Laigueglia.

La gara inizierà alle ore 11.00, con l'arrivo previsto tra le 16.15 e le 16.30. Il circuito finale, lungo 11 chilometri, caratterizzato da passaggi impegnativi come Capo Mele e Colla Micheri e pendenze che raggiungono il 14%, sarà decisivo per l'assegnazione del trofeo.

La diretta televisiva sarà disponibile su Raisport a partire dalle ore 14.15 e in streaming su Raiplay. Gli abbonati potranno seguire l'evento anche su Eurosport 1 (canale 211 di Sky) e attraverso piattaforme di streaming a pagamento come Discovery Plus, eurosport.it, DAZN, NOW e Sky Go.

Tra i favoriti italiani si segnalano Alberto Bettiol e Lorenzo Rota, pronti a confrontarsi con i grandi nomi che hanno fatto la storia di questa competizione, come Merckx, Bitossi, Baronchelli, Saronni, Ballan, Pozzato e Ciccone.