Tentativo di avvelenamento al parroco con candeggina nel vino a Cessaniti

Un tentativo di avvelenamento è stato sventato a San Nicola di Pannaconi, frazione del comune di Cessaniti in provincia di Vibo Valentia, dove il parroco don Felice Palamara ha scoperto candeggina nelle ampolle dell'acqua e del vino durante la messa. Il comune è stato commissariato per mafia nell'agosto 2023 e da allora le intimidazioni ai danni dei sacerdoti sono state frequenti. Don Felice, che soffre di asma e problemi cardiaci, ha interrotto il rito e ha allertato i Carabinieri. In precedenza, il parroco aveva ricevuto minacce e la sua auto era stata danneggiata. La comunità si è espressa in difesa del proprio parroco, condannando l'atto intimidatorio e sottolineando la volontà di riscatto del paese.