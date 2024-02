Massimo Giletti conduce La Tv Fa 70 su Raiuno: Celebrazione dei 70 Anni della televisione Italiana

Massimo Giletti torna in Rai per condurre un evento speciale dedicato ai 70 anni della televisione italiana. Il programma, intitolato La Tv fa 70, andrà in onda in prima, seconda e terza serata mercoledì 28 febbraio su Raiuno. La serata vedrà la partecipazione di numerosi artisti e personaggi che hanno segnato la storia del piccolo schermo, tra cui Pippo Baudo e Renzo Arbore, considerati i "padri costituenti" della televisione italiana.

Il ritorno di Giletti, dopo un addio controverso con Viale Mazzini sette anni fa, è stato descritto dallo stesso conduttore come un'emozione forte, soprattutto per il piacere di ritrovare le persone con cui è cresciuto. Il programma "La Tv fa 70" si propone di raccontare l'evoluzione dell'Italia attraverso la televisione, creando un parallelo tra passato e presente.

Nonostante l'assenza di Fabio Fazio, che ha lasciato Giletti amareggiato per non aver risposto all'invito, il cast sarà comunque stellare, includendo figure come Amadeus, Carlo Conti, Antonella Clerici, Fiorello, Paolo Bonolis e Alberto Angela. Marcello Ciannamea, direttore dell'Intrattenimento Prime Time, ha sottolineato l'importanza di Giletti nella famiglia Rai e la sfida di condensare in una sola serata sette decenni di televisione.

Il ritorno di Giletti in Rai era stato anticipato da varie indiscrezioni e confermato ufficialmente nei mesi precedenti. Il conduttore, noto per la sua carriera come giornalista e autore televisivo, ha lasciato un'impronta significativa nel panorama mediatico italiano, conducendo programmi di rilievo come "L'Arena" e "Non è l'Arena".

"La Tv fa 70" rappresenta un momento di celebrazione e riflessione sulla storia della televisione italiana, un'occasione per ricordare i volti, i programmi e le storie che hanno accompagnato gli italiani per generazioni.