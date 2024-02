Bob Marley - One Love conquista il box office

Il film biografico "Bob Marley - One Love" ha ottenuto un esordio di successo, posizionandosi al primo posto del box office italiano con un incasso di 1.207.885 euro in 412 sale, con una media di 2.932 euro per sala. Il film, che racconta la vita dell'icona reggae, sta riscuotendo successo a livello mondiale, con oltre 70 milioni di dollari incassati nel mercato nordamericano e più di 120 milioni di dollari a livello globale.

Il secondo posto è stato conquistato da "La zona d’interesse" di Jonathan Glazer, che ha debuttato con quasi 800.000 euro, mentre "Past Lives" ha superato i 2 milioni di euro totali, registrando la miglior tenitura.

Il biopic su Bob Marley, che ha superato i 100 milioni di dollari di incasso globale dopo soli 10 giorni dall'uscita nelle sale, ha mantenuto la prima posizione nelle classifiche domestiche nel suo secondo weekend di programmazione, incassando 3,7 milioni di dollari venerdì negli Stati Uniti.

Il film, diretto da Reinaldo Marcus Green e con Kingsley Ben-Adir nel ruolo del leggendario cantante reggae, segue il viaggio dietro la musica rivoluzionaria di Marley, dalla sua tournée in Africa e in Europa a metà degli anni '70 alla produzione del suo storico album "Exodus".