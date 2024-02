Atp Acapulco 2024: Inizia il Torneo con Zverev al Comando e Due Italiani in Gara

Atp Acapulco 2024 programma, date, orari TV: Zverev, Rune, De Minaur, Fritz, Tsitsipas favoriti, Arnaldi e Cobolli in campo.

L'Atp 500 di Acapulco 2024 ha preso il via lunedì 26 febbraio, vedendo come protagonista principale Alexander Zverev, che guida il seeding in un torneo che promette grande spettacolo con la presenza di nomi di spicco come Rune, De Minaur, Fritz e Tsitsipas. Il vincitore si aggiudicherà un premio di 379.687 € e 500 punti Atp, rendendo la competizione ancora più accesa.

Tra i partecipanti, spiccano anche due italiani: Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, quest'ultimo qualificatosi attraverso le qualificazioni. Entrambi affronteranno sfide impegnative nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 febbraio: Arnaldi se la vedrà con l'americano Taylor Fritz non prima delle ore 4, mentre Cobolli incontrerà Felix Auger-Aliassime non prima delle 3.40.

Gli appassionati potranno seguire l'evento in diretta TV su Sky Sport, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Sky Go e NOW, con la copertura che inizierà da mezzanotte per ogni giornata di torneo fino alla finale, prevista per sabato 2 marzo alle ore 3.

Questo evento rappresenta un'importante tappa nel circuito Atp, attirando l'attenzione di fan e appassionati di tennis da tutto il mondo, pronti a seguire le evoluzioni dei loro beniamini sui campi in cemento di Acapulco.