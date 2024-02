Anticipazioni Uomini e Donne oggi: il ritorno di Mario Cusitore nella puntata del 26 febbraio 2024

Nella puntata di Uomini e Donne del 26 febbraio 2024, in onda su Canale 5 alle ore 14:45, il pubblico assisterà al ritorno di Mario Cusitore, precedentemente allontanato dal programma per Ida Platano. Quest'ultima, dopo averlo fatto allontanare, riceverà una sorpresa da Cusitore che potrebbe cambiare il corso della loro frequentazione. Il corteggiatore le farà trovare in studio un peluche e palloncini a forma di cuore.

Cristina Tenuta, invece, accetterà di far scendere un nuovo cavaliere per lei, ma non lo terrà e deciderà di chiudere con Gianluca, non avendo scoccato la scintilla durante le varie esterne. Barbara De Santi continuerà a soffrire per Ernesto Russo, con cui deciderà di chiudere a causa dei suoi continui incontri con altre donne.

Il trono di Brando sarà ancora al centro dell'attenzione, con il tronista indeciso tra le corteggiatrici Beatriz e Raffaella. La puntata potrà essere seguita anche in live streaming sull'app Mediaset Play o Witty Tv.

"Uomini e Donne" è un dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda dal 1996, che ha visto nascere storie d'amore e dibattiti appassionati tra i partecipanti.