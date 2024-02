All'asta in Inghilterra un proiettile della pistola che uccise John Lennon

Un proiettile sparato dalla pistola che uccise John Lennon sarà messo all'asta giovedì a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. Il proiettile appartiene alla rivoltella utilizzata per l'omicidio del celebre membro dei Beatles, avvenuto l'8 dicembre 1980 a New York, davanti al Dakota Building. Il reperto, incorniciato insieme a una fotografia di Brian Taylor, il poliziotto britannico proprietario del proiettile, potrebbe essere venduto per una cifra stimata fino a 2 mila sterline (circa 2250 euro). Taylor aveva ottenuto il proiettile nel 1984, durante una visita al dipartimento di polizia di New York, dove gli fu concesso di sparare con l'arma in questione. La vendita sarà gestita dalla casa d'aste Anderson e Garland.