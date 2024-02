Alessandra Mussolini aggredita a Strasburgo: picchiata con una stampella da uno sconosciuto - Video

Alessandra Mussolini, europarlamentare, ha subito un'aggressione a Strasburgo da parte di uno sconosciuto che l'ha picchiata con una stampella. L'incidente è avvenuto mentre l'eurodeputata stava andando a cena in un ristorante, dopo la conclusione di una seduta del Parlamento europeo. Mussolini ha raccontato di essere stata avvicinata da un uomo sui 40 anni, di nazionalità italiana, che ha iniziato ad insultarla violentemente con frasi come "Mussolini pezzo di m...., fascista" e altre offese. Successivamente, l'uomo ha utilizzato una stampella come arma per colpirla sull'orecchio, sulla testa, sulla schiena e sulle spalle. L'aggressione, secondo Mussolini, avrebbe una matrice politica legata al suo cognome. L'europarlamentare ha espresso il suo stato di shock e incredulità per l'accaduto, sottolineando la gravità dell'episodio avvenuto in pieno centro a Strasburgo e la difficoltà di fermare l'aggressore, descritto come una furia.

Sono stravolta per quello che è successo pic.twitter.com/AeFoESYA81 — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) February 26, 2024