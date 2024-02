Oroscopo Paolo Fox oggi 25 febbraio 2024: previsioni segno per segno

L'astrologo Paolo Fox ha rivelato le previsioni astrologiche per la giornata di oggi, 25 febbraio 2024, durante la trasmissione su Radio Lattemiele. Per i nati sotto il segno dell'Ariete, la giornata si preannuncia tranquilla, favorevole per riflettere su progetti futuri e per le nuove relazioni amorose, mentre le coppie di lungo corso potrebbero trovare risoluzione a recenti conflitti.

I Toro, invece, sono influenzati da Venere contraria e Marte nervoso, che potrebbero portare tensioni e la necessità di confronti decisivi per chiarire situazioni pendenti. L'oroscopo consiglia di non recriminare e di essere pronti a tagliare i legami se necessario[25].

Per i Gemelli, si prospetta un periodo interessante soprattutto per le relazioni e le questioni di cuore, con un bisogno di maggiore complicità in coppia. Tuttavia, è consigliato evitare polemiche sul lavoro e prepararsi a una possibile stanchezza serale.

Oroscopo Paolo Fox: le stelle del 25 febbraio per Cancro, Leone e Vergine

I Cancro sono in fase di ripresa e pronti a guardare avanti, con le prossime settimane che si preannunciano fortunate per contatti, contratti e relazioni. I Leone, invece, vivono un periodo di tensione con Venere e Marte che non aiutano, suggerendo cautela per evitare passi falsi, nonostante le novità in arrivo sul lavoro.

I Vergine possono godere di maggiore chiarezza e sicurezza, elementi fondamentali per il loro benessere. L'oroscopo incoraggia a impegnarsi ora, poiché dopo maggio le cose potrebbero complicarsi[22][24].

Oroscopo Paolo Fox: le stelle del 25 febbraio per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per i Bilancia, il bisogno di chiarezza porterà a verifiche delle situazioni confuse, anche se potrebbe essere necessario eliminare gli elementi superflui. Gli Scorpione dovrebbero evitare di sfogare il nervosismo sugli altri e cercare di mantenere la pazienza, evitando competizioni.

I Sagittario affrontano polemiche, soprattutto in famiglia, ma sono invitati a concentrarsi sul futuro e a sfruttare le settimane favorevoli per le loro ambizioni.

Oroscopo Paolo Fox: le stelle del 25 febbraio per Capricorno, Acquario e Pesci

I Capricorno, ambiziosi e determinati, sono incoraggiati a sfruttare il periodo fino a fine agosto per nuove iniziative, anche in amore. Gli Acquario vivono un periodo vivace, con la voglia di fare cose diverse, soprattutto sul lavoro. Infine, i Pesci sono invitati a essere meno pensierosi e gelosi in amore e a sfruttare l'influenza positiva di Mercurio nel lavoro.