Roma: anziano muore avvolto dalle fiamme davanti al Campus Biomedico

Un tragico evento ha scosso la comunità di Roma venerdì sera, quando un uomo anziano è stato trovato morto, avvolto dalle fiamme, di fronte al Campus Biomedico di Trigoria. I passanti hanno notato il corpo in fiamme e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Al loro arrivo, i carabinieri della compagnia di Pomezia hanno trovato la vittima, accanto alla quale erano presenti un bastone e un cappello, ma nessun documento di identità. Le prime ipotesi degli inquirenti suggeriscono che l'uomo potrebbe essersi tolto la vita, dandosi fuoco dopo essersi cosparso di benzina. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso per chiarire le circostanze esatte della morte. La comunità è in attesa dell'arrivo del medico legale per ulteriori dettagli.