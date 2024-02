Qualificazioni EuroBasket 2025 Ungheria - Italia: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La Nazionale italiana di basket affronterà l'Ungheria nella seconda partita della prima finestra di qualificazione a FIBA EuroBasket 2025. L'incontro si terrà domenica 25 febbraio alle ore 18.00 a Szombathely e sarà trasmesso in diretta su DAZN, Sky Sport Arena e Now.

Il ct Gianmarco Pozzecco ha dovuto fare i conti con diverse defezioni nella squadra: Nicolò Melli ha lasciato il raduno per accordo con lo staff tecnico e medico, mentre Stefano Tonut non volerà in Ungheria a causa di un trauma al polso destro subito nel match contro la Turchia. Anche Diego Flaccadori e Matteo Spagnolo sono stati autorizzati a lasciare il raduno. Si unirà al gruppo Davide Casarin, guardia dell’Umana Reyer Venezia.

Achille Polonara, con 88 presenze e 543 punti in maglia azzurra, sarà il capitano della squadra in questa sfida. L'Italia vanta un bilancio positivo nei confronti dell'Ungheria con 20 vittorie e 12 sconfitte nelle 32 sfide giocate finora. L'ultimo incontro in una fase finale di campionato europeo tra le due squadre risale all'Europeo del 1969, con vittoria italiana.

Le qualificazioni a EuroBasket 2025 vedono l'Italia inserita nel Gruppo B insieme a Turchia, Ungheria e Islanda. La competizione è strutturata in diverse finestre di qualificazione che si protrarranno fino al 2025, con l'obiettivo di determinare le squadre che si uniranno ai paesi co-organizzatori già qualificati.