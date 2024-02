Paolini-Kalinskaya, Finale WTA 1000 Dubai: Orario e Dove Vedere il Match

La finale del WTA 1000 di Dubai vede protagoniste Jasmine Paolini e Anna Kalinskaya, in un incontro che promette scintille. La tennista italiana, dopo aver superato avversarie del calibro di Haddad Maia, Leylah Annie Fernandez, Maria Sakkari e Sorana Cirstea, si trova di fronte la russa Kalinskaya, che ha fatto strada dalle qualificazioni fino a sconfiggere la numero 1 al mondo Swiatek in semifinale.

Finale WTA 1000 Dubai 2024: Paolini vs Kalinskaya, Orario Diretta TV e Streaming

Il match, in programma sabato 24 febbraio, si svolgerà sul Campo Principale alle ore 16. Gli appassionati potranno seguire la finale in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, oltre che in streaming su Sky Go, NOW e WTA Tv.

Questa finale rappresenta un momento cruciale per entrambe le atlete. Paolini, che punta a diventare la terza italiana a vincere un torneo WTA 1000 dopo Flavia Pennetta e Camila Giorgi, cerca di vendicare la sconfitta subita da Kalinskaya agli Australian Open. Dall'altra parte, Kalinskaya, dopo un torneo eccezionale, mira a consolidare il suo status nel circuito femminile.

I precedenti tra le due giocatrici sono in equilibrio, con un bilancio di 1-1. L'ultimo incontro ha visto prevalere la russa, rendendo la finale di Dubai non solo una lotta per il titolo ma anche una rivincita personale.