Lecce-Inter: Formazioni Ufficiali e Diretta TV Streaming

Lecce-Inter: Dove Seguire il Match e Le Scelte dei Tecnici. La partita Lecce-Inter, valida per la 26esima giornata di Serie A, si giocherà domenica 25 febbraio alle ore 18:00 allo stadio Via del Mare. La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. I nerazzurri, guidati da Simone Inzaghi, sono alla ricerca della decima vittoria consecutiva e vengono dal successo per 1-0 contro l'Atletico Madrid negli ottavi di finale di Champions League.

Per quanto riguarda le formazioni, il Lecce di Marco D'Aversa dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3, con Falcone tra i pali; Gendrey, Touba, Baschirotto e Gallo in difesa; Kaba, Ramadani e Oudin a centrocampo; Almqvist, Krstovic e Banda in attacco. L'Inter, invece, potrebbe optare per un 3-5-2 con Sommer in porta; Pavard, De Vrij e Bisseck in difesa; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi e Carlos Augusto a centrocampo; Lautaro Martinez e Arnautovic in attacco.

I salentini, che hanno subito due sconfitte nelle ultime due partite, cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. D'Aversa dovrà fare a meno degli squalificati Pongracic e Dorgu, con Touba che potrebbe essere preferito a Blin in difesa. Inzaghi, dal canto suo, potrebbe concedere un turno di riposo a Bastoni e Mkhitaryan, con Bisseck e Carlos Augusto che potrebbero partire titolari.

La partita promette di essere un incontro ricco di emozioni, con l'Inter che punta a consolidare la sua posizione in classifica e il Lecce che lotta per la salvezza.