Finale Chelsea-Liverpool: le formazioni e dove vedere in diretta streaming

La finale di League Cup tra Chelsea e Liverpool si disputerà domenica 25 febbraio alle ore 16:00 al Wembley Stadium di Londra. La partita sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn, accessibile tramite l'app su vari dispositivi come Smart TV, tablet, smartphone, PC, TimVisionBox, console Playstation 4/5, Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Il Chelsea, dopo una stagione al di sotto delle aspettative, punta a riscattarsi nelle coppe nazionali e arriva in finale dopo aver eliminato Wimbledon, Blackburn, Newcastle (ai calci di rigore) e Middlesbrough con un netto 6-1 in semifinale. Il Liverpool, capolista in Premier League e ancora in corsa in tutte le competizioni, affronta questa finale con diverse assenze importanti, tra cui Alisson, Alexander-Arnold, Szoboszlai e Diogo Jota, mentre Salah è un dubbio dopo essere rientrato con gol e assist nella sfida contro il Brentford.

Chelsea-Liverpool: la finale di League Cup a Wembley

Le probabili formazioni vedono Kelleher tra i pali per il Liverpool, con una difesa composta da Bradley, Robertson (o Gomez), Konaté e Van Dijk. A centrocampo potrebbero agire Mac Allister, Gravenberch ed Endo, mentre in attacco, in caso di assenza di Salah, Elliott potrebbe prendere il suo posto sulla fascia destra, affiancando Darwin Núñez e Luis Díaz.

La finale promette di essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio, con due squadre che si giocano il primo trofeo stagionale in una delle competizioni più prestigiose del calcio inglese.