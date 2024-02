Cagliari-Napoli diretta tv e streaming: le probabili formazioni

La partita di calcio tra Cagliari e Napoli, in programma sabato alle ore 15:00, sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming esclusivamente su Dazn. La telecronaca dell'evento sarà curata da Dario Mastroianni, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Entrambe le squadre si trovano in un momento di difficoltà e cercano punti fondamentali per i rispettivi obiettivi stagionali. Il Cagliari, guidato da Claudio Ranieri, ha ottenuto un solo punto nelle ultime cinque giornate, risultato che ha portato la squadra al penultimo posto in classifica, con una distanza di 19 punti dalla zona salvezza.

Il Napoli, invece, vedrà l'esordio in campionato del tecnico Calzona, che ha recentemente pareggiato contro il Barcellona in Champions League. La squadra partenopea è attualmente a sei punti dal traguardo europeo e punta a rientrare nella corsa per le competizioni continentali.

Per quanto riguarda le formazioni, il Cagliari potrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2, con Gaetano, ex giocatore del Napoli, tra i più attesi. Il Napoli di Calzona dovrebbe invece optare per un 4-3-3, con il rientro di Osimhen al centro dell'attacco e Kvaratskhelia e Politano sulle fasce. Zielinski è favorito su Traorè a centrocampo, mentre in difesa Natan potrebbe avere una nuova opportunità, con Mazzocchi in campo a destra a causa della squalifica di Di Lorenzo.

Le probabili formazioni annunciate sono:

- Cagliari (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Makoumbou, Jankto; Gaetano, Luvumbo; Lapadula.

- Napoli (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

La partita rappresenta un'importante occasione per entrambe le formazioni di raccogliere punti preziosi per il prosieguo della stagione.