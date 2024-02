Alessandra Ollari è morta: Identificato il Cadavere a Parma

Il corpo in avanzato stato di decomposizione ritrovato lo scorso 2 febbraio in una zona periferica di Parma, vicino a via Sidoli, è stato identificato come quello di Alessandra Ollari, la donna di 53 anni scomparsa il 29 giugno dell'anno precedente. La conferma dell'identità è avvenuta attraverso i vestiti e alcuni oggetti personali ritrovati con i resti.

La scomparsa di Alessandra Ollari era stata denunciata dal compagno, Ermete Piroli, che aveva anche partecipato a un appello nella trasmissione "Chi l'ha visto?". La Procura della Repubblica di Parma, che conduce le indagini per omicidio contro ignoti, ha programmato l'autopsia per il 27 febbraio per accertare le cause e la data presunta della morte.

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto grazie alla segnalazione di un cittadino che stava passeggiando con il proprio cane. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e vigili del fuoco. Le indagini proseguono per fare luce sulle circostanze della morte di Alessandra Ollari e per identificare eventuali responsabili.