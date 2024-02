Valencia, maxi-incendio divora un grattacielo: 4 corpi carbonizzati, 20 dispersi e almeno 14 feriti

Un violento incendio ha colpito un grattacielo di 14 piani nel quartiere Campanar di Valencia, lasciando almeno 14 persone ferite e diversi residenti intrappolati sui balconi. Le fiamme, scoppiate intorno alle 17:30 dal quinto piano dell'edificio per cause ancora in fase di accertamento, sono state alimentate dal forte vento di ponente e dalle alte temperature, raggiungendo rapidamente anche la seconda torre del complesso residenziale.

Le squadre di soccorso, tra cui oltre dieci squadre di pompieri, sono intervenute prontamente, mettendo in atto operazioni di salvataggio e montando un ospedale da campo per assistere i feriti, tra cui vari pompieri, un bambino e altri civili, affetti da fratture, ustioni e intossicazione da fumo. Nonostante gli sforzi, i vigili del fuoco non hanno ancora potuto confermare se ci siano ancora persone intrappolate all'interno.

La vicepresidente dell'Ordine degli Ingegneri tecnici industriali di Valencia, Esther Pchades, ha attribuito la rapida diffusione delle fiamme al rivestimento in poliuretano sotto le placche di alluminio della facciata, materiale altamente infiammabile e bandito dopo un simile incidente a Londra nel 2005. I due blocchi del complesso, costruiti nel 2009, non avrebbero dovuto contenere tale materiale.

Il quartiere Campanar, dove si trova l'edificio, è situato nella parte nordoccidentale di Valencia e conta circa 12 mila abitanti. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'incendio e sul perché i sistemi antincendio non si siano attivati.