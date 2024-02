SBK Phillip Island 2024: Orari diretta TV (Sky e Tv8) e Novità Piloti per il Primo Round del Mondiale

Il Mondiale Superbike 2024 prende il via questo weekend, sabato 24 e domenica 25 febbraio, con il primo round sulla pista di Phillip Island, in Australia. Gli appassionati potranno seguire le gare in diretta su Sky Sport MotoGP e in chiaro su TV8, oltre che in streaming su Now e SkyGo. Tra i protagonisti più attesi ci sono Axel Bassani, che prende il posto di Jonathan Rea in Kawasaki, e Michael Ruben Rinaldi, nuovo pilota del Team Motocorsa Racing. Andrea Locatelli rimane in Yamaha, mentre Danilo Petrucci affronta il suo secondo anno con la Ducati del team Barni Spark Racing Team. Grande attenzione anche per il ritorno di Andrea Iannone con la Ducati del team GoEleven, dopo una lunga squalifica per violazione del controllo antidoping nel 2019.

Il weekend di gare vedrà anche l'introduzione di pit stop obbligatori a causa dell'eccessivo degrado degli pneumatici Pirelli, con un limite di 11 giri per le gomme posteriori in Superbike e 10 giri in Supersport. La distanza di gara sarà ridotta a 20 giri sia per Gara 1 che per Gara 2, con due set di gomme extra disponibili per ciascun pilota.

Orari delle Gare SBK a Phillip Island:

- Sabato 24 febbraio

- Ore 3:00: Superbike Superpole (Solo su Sky)

- Ore 6:00: Superbike Gara 1 (diretta Sky e TV8)

- Domenica 25 febbraio

- Le gare saranno trasmesse in diretta su Sky e TV8, con repliche nel pomeriggio.

Questo primo round del Mondiale Superbike 2024 promette grande spettacolo e competizione, con i piloti pronti a sfidare il campione in carica Alvaro Bautista e a mostrare le potenzialità delle loro nuove squadre e moto.