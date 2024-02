Sanremo: Studente 17enne morto e sorella gravemente ferita in incidente con tir

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Sanremo, in Liguria, questa mattina, venerdì 23 febbraio 2024. Uno studente di 17 anni, Mohtadi Doukhani, è stato fatalmente investito da un tir mentre si recava a scuola con la sorella 15enne, Manar Doukhani, che è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 7:00 a Bussana, una frazione di Sanremo, quando i due giovani, appena scesi dallo scuolabus, sono stati travolti dal veicolo pesante con targa romena. Il tir li ha schiacciati contro un muro, causando la morte immediata del ragazzo e ferendo gravemente la sorella.

L'autista del tir, che inizialmente si era allontanato dal luogo dell'incidente, è stato successivamente fermato dalla polizia. Rintracciato grazie alle descrizioni del mezzo fornite da un testimone, l'uomo ha dichiarato di non essersi accorto dell'accaduto. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e l'autista è stato trasferito in ospedale per gli esami medici di rito.

La comunità locale è in lutto per questa tragedia. Il sindaco di Triora, Massimo Di Fazio, ha espresso vicinanza alla famiglia delle vittime, annunciando che proclamerà il lutto cittadino. Ha inoltre sottolineato come la famiglia Doukhani fosse un esempio di integrazione nella comunità.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica esatta dell'incidente e stabilire le eventuali responsabilità. Nel frattempo, l'Istituto Superiore Ruffini Aicardi, che i due giovani frequentavano, ha attivato un supporto psicologico per i compagni di scuola.