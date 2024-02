Patente sospesa per chi usa cellulare alla guida: ecco le novità del Codice della Strada

Il 21 febbraio 2024, la commissione Trasporti della Camera ha approvato importanti modifiche al Codice della strada, introducendo regole più severe per l'uso del cellulare alla guida. Tra le principali novità, emerge la riformulazione dell'articolo 173, che prevede la sospensione della patente da una settimana fino a quindici giorni per chi viene sorpreso a guidare mentre utilizza il cellulare, a seconda dei punti patente posseduti.

La nuova normativa stabilisce che la sospensione della patente sarà di una settimana per i conducenti con un punteggio superiore a 10 ma inferiore a 20 punti. Per coloro che hanno un punteggio inferiore a 10 punti, la sospensione sarà invece di 15 giorni. Inoltre, se il conducente è coinvolto in un incidente o causa il fuoristrada di un altro veicolo mentre utilizza il cellulare, i tempi di sospensione saranno raddoppiati.

Novità Codice della Strada 2024, sospensione patente per uso cellulare alla guida

Questa stretta sulle sanzioni per l'uso del cellulare alla guida si aggiunge alle misure già previste dal disegno di legge di riforma del Codice della strada presentato dal governo. Attualmente, l'articolo 173 prevede la sospensione della patente da uno a tre mesi in caso di recidiva nel biennio. La modifica è stata proposta attraverso un emendamento del Partito Democratico, successivamente riformulato dal governo.

Le modifiche al Codice della strada sono attese per l'esame in Aula e al Senato nel mese di marzo. Se approvate, entreranno ufficialmente in vigore, segnando un passo significativo verso l'incremento della sicurezza stradale e la riduzione degli incidenti causati dall'uso distratto del cellulare alla guida.