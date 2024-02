Incidente mortale sulla Statale 17: perde la vita la studentessa Maria Letizia Micco

Un tragico incidente stradale si è verificato martedì sera lungo la statale 17 all'altezza di Volturino, in provincia di Foggia, dove la studentessa universitaria Maria Letizia Micco, di 20 anni, ha perso la vita. La giovane era alla guida della sua Citroen C3 e stava rientrando a Campobasso, dove frequentava la facoltà di Scienze della formazione presso l'Università degli Studi del Molise.

Maria Letizia, originaria di Sant'Angelo a Cupolo, è stata descritta come una ragazza brillante negli studi, sempre pronta ad aiutare gli altri e con una grande predilezione per l'insegnamento. Durante la cerimonia funebre, tenutasi nella chiesa cristiana evangelica di contrada Capodimonte, è stata ricordata con affetto dai suoi colleghi di corso e dagli amici.

Incidente Statale 17: Studentessa Universitaria Maria Letizia Micco Morta

L'incidente è avvenuto in direzione Campobasso e l'impatto frontale tra le due auto non ha lasciato scampo alla giovane, che è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i rianimatori dell'elisoccorso insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Lucera, ma i loro sforzi si sono rivelati inutili.

La comunità di Sant'Angelo a Cupolo e l'Università degli Studi del Molise si sono strette nel dolore, esprimendo il loro cordoglio per la tragica scomparsa di Maria Letizia. L'Ateneo ha ricordato la studentessa anche per il suo impegno come tutor alla pari, sottolineando la sua dedizione agli studi e agli altri.