Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati, tra conferme e silenzi, la separazione sembra realtà

Le indiscrezioni sulla separazione tra Fedez e Chiara Ferragni si intensificano. Nonostante l'assenza di comunicati ufficiali, fonti vicine all'imprenditrice confermano che Fedez ha lasciato l'attico di Milano, lasciando Chiara Ferragni in attesa di capire se la decisione sia definitiva. La notizia, diffusa da Dagospia e ripresa da numerosi media, ha generato un'ondata di reazioni sui social network, ma la coppia non ha ancora risposto ufficialmente.

La crisi tra i due, che si erano incontrati nel 2016, è stata oggetto di speculazioni per mesi, con segnali di distanza sempre più evidenti sui social media, come la mancanza della fede nuziale in una foto pubblicata da Ferragni e l'assenza di Fedez in occasioni condivise con i figli. La situazione è ulteriormente complicata dall'inchiesta giudiziaria in cui è coinvolta Chiara Ferragni per truffa aggravata.

In attesa di sviluppi, si discute anche delle possibili conseguenze economiche di un divorzio. Le nuove regole sulla separazione e sul divorzio in Italia stabiliscono che l'assegno divorzile viene riconosciuto solo quando il coniuge con reddito più basso non è in grado di mantenersi da solo, indipendentemente dalla disparità economica. Questo potrebbe influenzare le decisioni relative al mantenimento e alla divisione dei beni tra i Ferragnez.

La madre di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, ha espresso il suo augurio che "tutto vada bene", senza voler aggiungere ulteriori commenti sulla situazione. Nel frattempo, Chiara Ferragni è attesa come ospite nel programma televisivo "Che tempo che fa" il 3 marzo, dove potrebbe rompere il silenzio sulla questione.