Ex carabiniere si barrica in casa a Pavullo con la moglie: situazione di tensione

A Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, un ex carabiniere di 70 anni si è barricato in casa con la moglie, replicando un episodio simile avvenuto a dicembre 2022. L'area intorno alla villetta, situata in via Umbria, è stata circondata dalle forze dell'ordine, che stanno tentando di negoziare con l'uomo per convincerlo a desistere. Nel precedente episodio, era stato necessario un'intensa attività di trattativa da parte dei negoziatori dei carabinieri, arrivati da Bologna, per risolvere la situazione. L'uomo, che negli ultimi tempi ha avuto problemi di depressione, si trova nuovamente al centro di una situazione di tensione, con personale specializzato dei carabinieri presente sul posto per gestire la crisi.

La moglie dell'ex carabiniere, nota a Pavullo per gestire una parrucchieria con la sorella, si trova con lui all'interno dell'abitazione. Le forze dell'ordine hanno chiuso al transito via Liguria, dove si trova l'appartamento, e stanno lavorando per garantire la sicurezza e risolvere pacificamente l'incidente.

Questo episodio rievoca momenti di terrore simili vissuti dalla comunità di Pavullo nel dicembre 2022, quando l'uomo si era già barricato in casa minacciando di togliersi la vita insieme alla moglie. Anche in quell'occasione, la situazione era stata gestita con la presenza di polizia e carabinieri, che avevano lavorato per assicurare un esito non violento.