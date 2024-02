Anticipazioni Beautiful 26 febbraio al 2 marzo 2024: la scoperta di Hope

Le anticipazioni della soap opera "Beautiful" per la settimana dal 26 febbraio al 2 marzo 2024 rivelano momenti di tensione e sorprese. Hope Logan, nonostante sia attratta da Thomas Forrester, si imbatte in un manichino inquietante che assomiglia a lei nell'ufficio dell'uomo. Questo dettaglio potrebbe rivelare un'ossessione non ancora sopita di Thomas per Hope.

Bill Spencer, deciso a riconquistare Brooke Logan, si dichiara apertamente nonostante gli avvertimenti di suo figlio Liam di procedere con cautela. Tuttavia, Brooke respinge Bill, ribadendo che il suo cuore appartiene a Ridge Forrester.

Nel frattempo, Sheila Carter cerca di riavvicinarsi a Deacon Sharpe, che è stato respinto da Brooke. La situazione sentimentale tra i personaggi si complica ulteriormente, con Hope che si trova a dover gestire i suoi sentimenti contrastanti per Thomas.

Gli episodi di "Beautiful" saranno trasmessi su Canale 5 dal 26 febbraio al 2 marzo 2024, alle ore 13.40, e saranno disponibili anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.