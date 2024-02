Amichevole Italia-Irlanda: Sara Gama saluta la Nazionale, diretta su Rai2 e Raiplay

L'amichevole tra Italia e Irlanda, in programma oggi al Viola Park, segna l'ultima apparizione in azzurro di Sara Gama e sarà trasmessa in diretta su Rai2 e in streaming su Raiplay.

L'amichevole tra la Nazionale femminile italiana e l'Irlanda, che si terrà oggi pomeriggio alle ore 18.15 al Viola Park, rappresenta un evento significativo per diversi motivi. Questa partita segna l'ultima apparizione in maglia azzurra per Sara Gama, capitana della squadra e figura emblematica del calcio femminile italiano, che raggiungerà le 140 presenze in Nazionale. Il match si svolge inoltre nel nuovo centro sportivo della Fiorentina, offrendo un'occasione unica per testare la squadra in vista delle qualificazioni agli Europei del 2025. L'Irlanda, avversario in forte crescita e attualmente al 24° posto nel ranking FIFA, promette di essere un test significativo per le Azzurre. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai2 e in streaming su Raiplay, consentendo ai tifosi di seguire l'evento da casa.

Il commissario tecnico della Nazionale, Soncin, ha sottolineato l'importanza emotiva della partita, rendendo omaggio a Sara Gama per il suo contributo al calcio femminile italiano e alla crescita della squadra. L'evento si preannuncia carico di emozioni, non solo per l'addio di Gama, ma anche per il contesto in cui si inserisce, con l'Italia che cerca di costruire su recenti successi internazionali e di prepararsi al meglio per le sfide future.