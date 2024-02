Incendio divora un grattacielo a Valencia: residenti intrappolati sui balconi

Un grave incendio ha colpito un grattacielo di 14 piani nel quartiere Campanar di Valencia, in Spagna, lasciando almeno 13 persone ferite e diverse intrappolate sui balconi. Il rogo, scoppiato al quinto piano dell'edificio residenziale, si è rapidamente esteso a causa del forte vento di ponente e delle alte temperature, raggiungendo anche la torre adiacente del complesso.

Valencia, Incendio in Grattacielo: Persone Intrappolate e Feriti

Le fiamme, alimentate da un rivestimento di poliuretano infiammabile sotto le placche di alluminio della facciata, hanno reso l'incendio particolarmente violento. I vigili del fuoco, intervenuti con oltre dieci squadre, stanno conducendo operazioni di salvataggio per le persone ancora intrappolate, mentre è stato allestito un ospedale da campo per assistere i feriti.

Tra i feriti vi sono vari pompieri, un bambino e residenti intossicati dal fumo. Le autorità hanno attivato il Piano di Emergenza Territoriale e chiesto alla popolazione di evitare l'area pericolosa. Il presidente della Generalitat e il sindaco di Valencia sono presenti sul luogo dell'incidente.

L'incendio ha anche interessato un edificio vicino, e le squadre di soccorso stanno lavorando per mettere in salvo le persone intrappolate. La situazione è ancora in evoluzione e le operazioni di soccorso sono in corso.