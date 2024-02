Vladimir Putin esprime affetto per l'Italia in un convegno a Mosca

di Redazione Zazoom - mercoledì 21 febbraio 2024

Durante un convegno intitolato "Idee forti per tempi nuovi" tenutosi a Mosca, il presidente russo Vladimir Putin ha risposto alla domanda di una studentessa italiana, Irene Cecchini, esprimendo sentimenti calorosi nei confronti dell'Italia. Putin ha dichiarato: "L'Italia ci è sempre stata vicina. Ricordo come la gente mi ha accolto. Da voi mi sono sempre sentito a mio agio". Queste parole giungono in un momento di tensione politica in Italia, segnato in particolare dalle polemiche legate alla posizione della Lega e del suo leader, Matteo Salvini, riguardo al caso del dissidente russo Alexei Navalny. La dichiarazione di Putin ha suscitato reazioni nel panorama politico italiano, con l'opposizione che critica i legami tra la Lega e la Russia.

Le relazioni bilaterali tra Italia e Russia hanno radici storiche profonde e complesse, caratterizzate da momenti di cooperazione e confronto. La recente dichiarazione di Putin riafferma il legame percepito tra i due paesi, nonostante le dinamiche geopolitiche attuali e le tensioni internazionali.