Salute, cibo e simpatia: lo stile mediterraneo riduce il rischio di cancro e allunga la vita

di Redazione Zazoom - mercoledì 21 febbraio 2024

Una recente ricerca condotta dalla Universidad Autónoma di Madrid e dall'Harvard School of Public Health ha evidenziato come l'adozione dello stile di vita mediterraneo possa ridurre significativamente il rischio di mortalità per tutte le cause del 29% e del 28% la mortalità per cancro. Lo studio, pubblicato sulla rivista 'Mayo Clinic Proceedings', ha analizzato le abitudini di vita di 110.799 persone nel Regno Unito, dimostrando che non solo l'alimentazione, ma anche il riposo, l'attività fisica e la socializzazione giocano un ruolo cruciale nella promozione della salute.

La dieta mediterranea, caratterizzata da un elevato consumo di frutta, verdura e cereali integrali, si conferma un pilastro fondamentale per la prevenzione del cancro. Secondo l'AIRC, adottare sane abitudini alimentari può prevenire circa un terzo dei casi di cancro, sottolineando l'importanza di variare la dieta e limitare il consumo di alcol e bevande zuccherate.

Inoltre, l'attività fisica regolare e la riduzione del tempo trascorso in sedentarietà sono raccomandate come parte integrante di uno stile di vita sano, contribuendo a mantenere un peso corporeo ottimale e a ridurre il rischio di sviluppare tumori.