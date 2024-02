Napoli: voragine in strada inghiotte due vetture

mercoledì 21 febbraio 2024

Una voragine si è aperta all'alba di oggi in via Morghen, nel quartiere Vomero di Napoli, inghiottendo due auto, una parcheggiata e l'altra in transito. L'incidente è avvenuto intorno alle cinque del mattino e ha coinvolto due vetture, ma fortunatamente non si registrano feriti gravi.

I soccorsi sono intervenuti prontamente sul posto, con la presenza di polizia locale, vigili del fuoco, 118 e protezione civile. I passeggeri della vettura in transito sono riusciti a uscire autonomamente dall'auto e hanno riportato solo lievi ferite.

Le autorità hanno evacuato una ventina di famiglie da un vicino edificio per precauzione e la zona è stata transennata. È stata interrotta la fornitura di acqua in alcune aree a seguito del collasso della fogna e della rottura della condotta idrica di carico.

Gli esperti stanno conducendo accertamenti per determinare le cause del crollo e i tempi necessari per il ripristino della situazione. Nel frattempo, alcune strade limitrofe hanno registrato una copiosa fuoriuscita di acqua, con conseguenti allagamenti di terranei e appartamenti.