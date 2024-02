Zeppieri-Ruusuvuori: orario, canale TV e streaming Atp Doha 2024

di Redazione Zazoom - martedì 20 febbraio 2024

Giulio Zeppieri, il promettente tennista laziale, si appresta ad affrontare una sfida impegnativa contro il finlandese Emil Ruusuvuori nel primo turno dell'ATP 250 di Doha. Dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, Zeppieri si trova di fronte un avversario di calibro, attualmente tra i primi cinquanta al mondo e in buona forma dopo aver raggiunto i quarti di finale a Rotterdam.

Nonostante non ci siano precedenti diretti tra i due, Ruusuvuori parte con i favori del pronostico, grazie a un ranking superiore e a una maggiore esperienza nei tornei di questo livello. Tuttavia, Zeppieri non è certo da sottovalutare, avendo dimostrato grinta e talento nelle qualificazioni, dove ha sconfitto giocatori come Rashed Nawaf e Damir Dzumhur con prestazioni convincenti.

Il match si svolgerà sul Grandstand 2, con inizio previsto per le 12:30 ora italiana, le 14:30 ora locale. Gli appassionati potranno seguire l'incontro in diretta televisiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre alla possibilità di utilizzare il nuovo Sky Sport Plus per le partite dei campi secondari. Per chi preferisce lo streaming, le opzioni includono Sky Go e NOW, entrambe accessibili previo abbonamento.

In palio per Zeppieri c'è l'accesso agli ottavi di finale, dove potrebbe incontrare il tedesco Jan-Lennard Struff o l'australiano Christopher O’Connell, in un segmento del tabellone che include anche giocatori del calibro di Khachanov e Bublik. Sarà un incontro da non perdere per gli amanti del tennis e per tutti coloro che seguono con interesse le nuove promesse del tennis italiano.