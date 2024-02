Violenza su minore a Treviglio: uomo di 33 anni denunciato per aver molestato una bambina

di Redazione Zazoom - martedì 20 febbraio 2024

Un grave episodio di violenza sessuale si è verificato in un parco vicino a Treviglio, in provincia di Bergamo, dove una bambina di soli 10 anni è stata vittima di molestie da parte di un uomo di 33 anni. La piccola, che stava giocando tranquillamente in un'area verde a breve distanza dalla sua abitazione, è stata avvicinata dall'uomo che, approfittando di un momento in cui la bambina era sola, l'ha sorpresa alle spalle, abbracciandola e palpeggiandola.

Fortunatamente, l'arrivo di alcuni coetanei ha permesso alla bambina di sottrarsi all'aggressore e di fuggire. L'episodio, accaduto il 12 febbraio, ha scosso la comunità locale e ha portato alla denuncia dell'uomo, che è stato identificato e denunciato a piede libero per violenza sessuale su minore.