Misano Adriatico: Tenta di strangolarla per una cena al sushi da 100 euro

di Redazione Zazoom - martedì 20 febbraio 2024

A Misano Adriatico, un uomo ha aggredito violentemente la propria moglie a causa di un sospetto infondato di tradimento, scatenato dalla scoperta di un conto di 100 euro per una cena al sushi. La donna, che in passato aveva già subito violenze mai denunciate, è stata accusata dal marito di aver cenato con un presunto amante. Nonostante le spiegazioni della moglie, che aveva cenato con il figlio, l'uomo ha perso il controllo e ha tentato di strangolarla. La vittima è riuscita a fuggire e a chiamare i carabinieri, che l'hanno trovata scossa e agitata. Dopo essere stata portata in ospedale, i medici hanno confermato i segni di strangolamento sul suo collo. L'aggressore è stato denunciato e gli è stato imposto un divieto di avvicinamento alla vittima.