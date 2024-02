Milano: anziano in carrozzina perde la vita dopo essere stato investito da un SUV

di Redazione Zazoom - martedì 20 febbraio 2024

Un tragico incidente ha scosso la comunità milanese quando un uomo di 82 anni, che si muoveva con l'ausilio di una carrozzina elettrica a causa di problemi di deambulazione, è stato investito da un SUV il 14 febbraio, giorno di San Valentino. L'incidente è avvenuto in prossimità del distributore di benzina Q8 situato tra via Bagarotti e via Albona, nella zona di Baggio a Milano. Nonostante le condizioni dell'uomo non sembrassero inizialmente gravi, il suo stato di salute è peggiorato nei giorni successivi, portando al suo decesso dopo cinque giorni di ricovero all'ospedale San Carlo di Milano.

La dinamica dell'incidente è ancora oggetto di indagini da parte della polizia locale, che sta valutando due ipotesi principali: la prima riguarda il conducente del SUV che, intento a svoltare a destra per entrare nell'area del distributore, potrebbe non aver notato l'anziano procedendo nella stessa direzione; la seconda ipotesi considera la possibilità che l'anziano sia sceso dal marciapiede proprio nel momento in cui il SUV stava svoltando. È stato rilevato che l'attraversamento dell'anziano avveniva in un punto privo di strisce pedonali.

L'82enne è stato prontamente soccorso e trasportato all'ospedale San Carlo, dove è stato ricoverato per le lesioni subite. Nonostante gli sforzi del personale medico, le sue condizioni sono peggiorate, portando al triste epilogo nella mattinata di lunedì 19 febbraio. È prevista un'autopsia sul corpo dell'anziano per chiarire le cause esatte del decesso.