Decreto Milleproroghe 2024, ecco cosa cambia: i provvedimenti e le novità

di Redazione Zazoom - martedì 20 febbraio 2024

Il Decreto Milleproroghe 2024 è stato approvato dalla Camera dei deputati, introducendo una serie di proroghe e novità significative per i cittadini italiani. Tra le misure più rilevanti, si segnala l'aumento dei fondi destinati al bonus psicologo, che passano da 8 a 10 milioni di euro, consentendo di estendere il beneficio a un maggior numero di persone. Il bonus prevede un contributo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia per i cittadini con un ISEE inferiore ai 50mila euro. Le domande per accedere a questa agevolazione potranno essere presentate dal 18 marzo al 31 maggio 2024.

Approvato il Decreto Milleproroghe 2024: Novità e Provvedimenti Principali

Il decreto include anche una novità per il bonus mutui prima casa per gli under 36, che sarà disponibile anche per coloro che hanno registrato solo il contratto preliminare entro il 31 dicembre 2023, a patto che il rogito venga formalizzato entro il 31 dicembre 2024.

Altre misure importanti riguardano il taglio dell'Irpef agricola e la proroga dei termini per la rottamazione quater e per l'invio delle multe a chi non ha rispettato l'obbligo di comunicazione dei dati.

Il decreto Milleproroghe 2024 ha ottenuto l'approvazione con 140 voti favorevoli, 69 contrari e 3 astenuti. Dopo l'approvazione della Camera, il testo passa al Senato, dove dovrà essere convertito in legge entro il 28 febbraio per evitare di diventare nullo. Data la stretta tempistica, è probabile che il testo approvato dalla Camera rimanga definitivo.

Il bonus psicologo, in particolare, rappresenta un importante sostegno per i cittadini che necessitano di assistenza psicologica, riconoscendo l'importanza della salute mentale come priorità di sanità pubblica. Il Ministero della Salute ha sottolineato l'impegno nel potenziare la rete dei servizi sul territorio e promuovere la cultura della salute mentale.

Per accedere al bonus psicologo, i cittadini dovranno presentare la domanda tramite il portale INPS, utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS. Il bonus ha un valore massimo di 1.500 euro a persona e può essere utilizzato per coprire le spese di sessioni di psicoterapia presso specialisti iscritti nell'albo degli psicologi.