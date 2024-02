Casa di riposo Caltanissetta: anziani sedati e abbandonati, quattro arresti

di Redazione Zazoom - martedì 20 febbraio 2024

In una casa di riposo di Caltanissetta, anziani sono stati sedati e lasciati soli, in condizioni inumane, per ridurre i costi di gestione. Quattro persone sono state arrestate dai Carabinieri in seguito a un'indagine che ha rivelato la mancanza di bagni per disabili, condizionatori non funzionanti e l'assenza di personale qualificato. Gli anziani venivano sedati con tranquillanti senza prescrizione medica e, in alcuni casi, letteralmente rinchiusi tra le sbarre del letto per impedirne i movimenti notturni.

Le indagini, partite nel giugno 2023, hanno portato alla luce una gestione illecita dell'assistenza, con gravi carenze organizzative e igienico-sanitarie. La struttura è stata posta sotto sequestro e affidata a un amministratore giudiziario, mentre è stata condotta un'ispezione igienico sanitaria con l'ausilio di personale specializzato per verificare le condizioni di salute degli anziani.