Anticipazioni Dedicato a Maurizio Costanzo Canale 5: gli ospiti di Maria De Filippi e Fabio Fazio

di Redazione Zazoom - martedì 20 febbraio 2024

Martedì 20 febbraio 2024, in seconda serata su Canale 5, si terrà un evento speciale intitolato "Dedicato a Maurizio Costanzo", per commemorare il celebre conduttore e giornalista scomparso il 24 febbraio 2023. La serata, che seguirà la partita di Champions League tra Inter e Atletico Madrid, vedrà alla conduzione Maria De Filippi e Fabio Fazio. L'evento si svolgerà al Teatro Parioli di Roma e vedrà la partecipazione di numerosi ospiti illustri del mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione italiana, tra cui Enrico Mentana, Paolo Bonolis, Rosario Fiorello, Mara Venier, Carlo Verdone, Renzo Arbore, Vittorio Sgarbi, Luciana Littizzetto, e molti altri. Durante la serata, Giorgia si esibirà sulle note di "Se telefonando", brano scritto per Mina da Maurizio Costanzo e Ghigo De Chiara, con la musica di Ennio Morricone.

Una serata speciale in onore di Maurizio Costanzo su Canale 5

La puntata speciale del Maurizio Costanzo Show celebrerà la carriera e l'eredità di Costanzo, pioniere del talk show in Italia e figura di spicco del giornalismo televisivo. Attraverso filmati, testimonianze sul palco e la presenza di amici e colleghi, si ripercorrerà la vita professionale di Costanzo, ricordandone le interviste, i dibattiti e i momenti più significativi che hanno caratterizzato decenni di televisione italiana.

Il Maurizio Costanzo Show, lanciato nel 1982, è stato uno dei primi e più longevi talk show della televisione italiana, con migliaia di puntate e 42 edizioni. Costanzo è stato riconosciuto per la sua capacità di scoprire talenti e per la sua abilità nel mescolare temi di varia natura, ospitando personaggi famosi e meno noti, e trattando argomenti di attualità, politica, arte, cultura e intrattenimento. La sua formula innovativa ha aperto la strada a un nuovo genere televisivo e ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della TV italiana.

L'evento "Dedicato a Maurizio Costanzo" si propone non solo come un tributo alla memoria di un grande professionista, ma anche come un'occasione per riflettere sull'evoluzione della televisione e del giornalismo in Italia, attraverso la lente della sua straordinaria carriera.