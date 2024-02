Addio a Kagney Linn Karter: la pornostar si è tolta la vita a 36 anni

di Redazione Zazoom - martedì 20 febbraio 2024

La comunità dell'intrattenimento per adulti è in lutto per la scomparsa di Kagney Linn Karter, nota attrice del settore, che si è tragicamente tolta la vita all'età di 36 anni. Kagney è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Cuyahoga, Ohio, e secondo quanto riportato da TMZ e confermato dalla polizia locale, si tratterebbe di un suicidio.

Kagney Linn Karter, il cui vero nome era Kagney Linn Necessary, aveva iniziato la sua carriera nel mondo dei film per adulti a metà degli anni 2000, diventando ben presto un volto noto e apprezzato nel settore, vincendo anche premi AVN, considerati gli Oscar del porno. Oltre alla sua carriera cinematografica, Kagney era conosciuta per la sua passione per la danza e il fitness, tanto da aver aperto un proprio studio di pole dance dopo essersi trasferita da Los Angeles a Ohio.

Amici e conoscenti ricordano Kagney non solo per il suo talento artistico ma anche per la sua personalità vivace e la sua generosità. Nonostante i successi, l'attrice ha lottato contro problemi di salute mentale, in particolare la depressione, che l'hanno portata a sentirsi sola nonostante gli sforzi di rimanere vicina ai suoi amici e alla comunità che la sosteneva.

In seguito alla sua scomparsa, amiche e conoscenti hanno organizzato una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare la famiglia a coprire le spese del funerale e, in eccesso, per donare a un'associazione locale di salvataggio degli animali, in onore del desiderio di Kagney. La sua ultima apparizione pubblica è stata su Instagram il 10 febbraio, pochi giorni prima della sua morte, dove appariva sorridente su una spiaggia in Florida.