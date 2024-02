Tendenze e scelte per le torte di matrimonio nel 2024

di Redazione Zazoom - lunedì 19 febbraio 2024

Le torte nuziali stanno vivendo una fase di trasformazione, con l'abbandono progressivo delle classiche torte a più strati rivestite in pasta di zucchero a favore di alternative più moderne e personalizzate. Le tendenze del 2024 vedono un ritorno alla semplicità e all'eleganza, con un occhio di riguardo alla scenografia e all'impatto visivo.

Torte Regali: Eleganza e Stravaganza

Nonostante la tendenza generale sia verso la semplicità, esiste ancora una nicchia per le torte regali, ricche di decorazioni e di grande impatto visivo. Queste torte, che ricordano lo stile del film "Marie Antoinette", combinano romanticismo e un tocco rock 'n roll, lasciando gli ospiti stupiti.

Costi delle Torte Nuziali

I prezzi delle torte di matrimonio variano notevolmente in base a diversi fattori, come la pasticceria scelta e le decorazioni. In generale, i costi oscillano tra i 25 e i 50 euro al chilo, con una porzione consigliata di circa 100 grammi per invitato.

Dimensioni e Forme Preferite

Le crostate di frutta e le torte nuziali a un piano si distinguono per le loro dimensioni generose, spesso più grandi del necessario, e per le forme rettangolari o tonde, che sono le più popolari. Queste torte spettacolari e sorprendenti si allontanano dalle tradizionali torte a più strati.

Crostate alla Frutta: Un Classico Rinnovato

La crostata alla frutta emerge come una scelta popolare per la sua freschezza e la capacità di unire eleganza e semplicità. Questo dolce è apprezzato da tutti gli invitati e si adatta perfettamente a un matrimonio estivo.

Tendenze e Tradizioni

Le naked cake, con il loro stile rustico e chic, continuano a essere una scelta di tendenza, spesso decorate con fiori freschi o frutta di stagione. Allo stesso tempo, la tradizione di conservare il livello più alto della torta nuziale per mangiarla nel primo anniversario o in altre occasioni speciali rimane un gesto che porta fortuna al matrimonio.

Torte Nuziali Personalizzate

Per chi desidera un tocco unico, le torte nuziali possono essere personalizzate per riflettere il tema e lo stile del matrimonio. Che si tratti di un design minimalista o di una torta effetto marmo, l'originalità è un elemento chiave.

Le torte di matrimonio del 2024 si caratterizzano per la loro capacità di adattarsi ai gusti personali degli sposi, mantenendo un equilibrio tra innovazione e rispetto delle tradizioni. La scelta della torta diventa così un elemento distintivo e un momento culminante della celebrazione nuziale.