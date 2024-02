Quattro bypass coronarici per Zeman: l'allenatore del Pescara affronta un lungo periodo di convalescenza

di Redazione Zazoom - lunedì 19 febbraio 2024

Zdenek Zeman, l'allenatore del Pescara, ha subito un intervento chirurgico presso la Clinica Pierangeli di Pescara, a seguito di problemi cardiaci che lo avevano portato al ricovero. L'operazione, durata due ore, ha visto l'applicazione di quattro bypass coronarici e l'esecuzione di una angioplastica con stent alla carotide. L'intervento è stato condotto da un team di chirurghi di eccellenza, tra cui il dottor Filippo Falconio, amico personale di Zeman.

L'operazione è stata un successo e Zeman sarà dimesso entro un paio di giorni per iniziare il suo periodo di convalescenza a casa. Tuttavia, il tempo di recupero previsto è di circa quattro-cinque mesi, il che significa che l'allenatore boemo non potrà tornare in panchina per il resto della stagione.

La situazione tecnica del Pescara è ora al centro delle attenzioni, con la squadra che si trova in piena zona playoff in Serie C, ma con ridotte possibilità di puntare direttamente alla promozione in Serie B. La dirigenza del club sta valutando le opzioni per la guida tecnica, con nomi come Roberto Stellone e Delio Rossi che sono stati presi in considerazione.

Questo periodo di assenza forzata rappresenta un duro colpo per Zeman e per il Pescara, ma la priorità rimane la salute dell'allenatore. La speranza è che possa riprendersi completamente e tornare più forte di prima, nonostante la stagione calcistica per lui sia ormai conclusa.