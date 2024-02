Panatta a Sinner: Preparati per la vita oltre il Tennis

lunedì 19 febbraio 2024

Adriano Panatta, leggenda del tennis italiano, ha condiviso un prezioso consiglio con Jannik Sinner, enfatizzando l'importanza di non lasciarsi ingannare dalle illusioni della vita dopo il tennis professionistico. Durante la sua apparizione come ospite fisso e opinionista a "La Domenica Sportiva", Panatta ha risposto a un commento di Paolo Bertolucci, esprimendo soddisfazione per il superamento del suo record da parte di Sinner, che è diventato il nuovo numero 3 al mondo dopo aver vinto il torneo di Rotterdam. Panatta ha sottolineato come, nonostante le glorie sportive, sia fondamentale prepararsi a una vita "normale" post-carriera, evitando di vivere nel passato o nei ricordi. Ha elogiato Sinner per il suo talento e umiltà, prevedendo ulteriori successi per il giovane tennista, incluso il potenziale raggiungimento del numero uno mondiale.

Adriano Panatta ha espresso ammirazione per le conquiste di Jannik Sinner, riconoscendo il suo imminente potenziale per diventare il numero uno al mondo. Tuttavia, ha messo in guardia Sinner sull'importanza di guardare oltre la carriera sportiva, consigliandogli di acquisire un senso di disincanto per affrontare meglio la vita dopo il tennis.