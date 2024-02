Michael J. Fox ai BAFTA 2024 arriva in carrozzina e poi la standing ovation!

di Redazione Zazoom - lunedì 19 febbraio 2024

Michael J. Fox ha ricevuto una commovente standing ovation durante la cerimonia dei BAFTA 2024, tenutasi alla Royal Albert Hall di Londra il 18 febbraio, per il suo coraggioso arrivo in sedia a rotelle e la successiva presentazione del premio per il miglior film, vinto da "Oppenheimer". L'attore, noto per il suo ruolo di Marty McFly nella trilogia di "Ritorno al Futuro", combatte contro il morbo di Parkinson dal 1991, una battaglia che ha condiviso apertamente con il pubblico, contribuendo significativamente alla ricerca sulla malattia attraverso la sua fondazione, che ha raccolto oltre 2 miliardi di dollari.

Un Momento di Grande Emozione

La presenza di Fox ai BAFTA ha segnato uno dei momenti più toccanti della serata, dimostrando il suo spirito indomito e la sua determinazione nel fronteggiare la malattia di Parkinson. Salito sul palco con l'assistenza di un accompagnatore, Fox ha poi preso la parola in piedi, sottolineando il potere trasformativo del cinema e la capacità dei film di unire le persone, cambiare prospettive e, talvolta, vite intere.

La Lotta di Michael J. Fox contro il Parkinson

Il morbo di Parkinson, una malattia neurodegenerativa progressiva, colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Caratterizzata da sintomi come tremori a riposo, rigidità muscolare e bradicinesia, la malattia incide profondamente sulla qualità di vita dei pazienti. Nonostante non esista ancora una cura, la ricerca ha fatto passi da gigante, anche grazie al contributo di personalità come Michael J. Fox, il cui impegno ha illuminato il cammino verso una maggiore comprensione e potenziali trattamenti per questa condizione.

Un Esempio di Coraggio e Determinazione

La storia di Michael J. Fox è un esempio straordinario di come la resilienza e la positività possano fare la differenza nella vita di chi affronta sfide significative. La sua fondazione, dedicata alla ricerca di una cura per il Parkinson, continua a essere una fonte di speranza per molti, dimostrando l'importanza della solidarietà e del supporto nella lotta contro le malattie neurodegenerative.