Caserta: Cane Husky vittima di un crudele rapimento lotta per la vita

di Redazione Zazoom - lunedì 19 febbraio 2024

Kira, una cagnolina di razza Husky, è stata brutalmente rapita e maltrattata da una banda di ladri durante un furto in un'abitazione a Caserta. Gli aggressori, dopo averla avvelenata, legata e imbavagliata con del nastro adesivo, l'hanno abbandonata legata a un palo in una zona isolata tra i comuni di Nola e Pomigliano. Kira è stata ritrovata in fin di vita e immediatamente soccorsa, ma ora si trova in una condizione critica, combattendo tra la vita e la morte.

L'episodio ha suscitato grande indignazione sui social network, dove i cittadini esprimono rabbia e chiedono giustizia per l'atroce atto di violenza. Un gruppo Facebook di cittadini casertani ha pubblicato una nota in cui si legge: "Siamo in tantissimi da ieri a pregare per Kira, a sperare in un miracolo e in un riscatto. Stavolta non devono cavarsela. Almeno stavolta. Devono essere trovati e puniti. In nome di tutte le anime innocenti torturate".

Le autorità sono attualmente alla ricerca dei responsabili di questo atto barbaro, mentre la comunità locale si unisce nell'auspicio di una pronta ripresa per Kira e di una giusta punizione per i colpevoli.