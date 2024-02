Aggressione per gelosia a Scandiano: 16enne denunciato

di Redazione Zazoom - lunedì 19 febbraio 2024

Un litigio scaturito da motivi di gelosia ha portato a un'aggressione fisica tra minorenni, con conseguente denuncia per lesioni personali.

A Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, un episodio di violenza tra giovani ha scosso la comunità locale. Il 5 gennaio, in piazza Spallanzani, un sedicenne ha aggredito un coetaneo con una testata al volto, causandogli la frattura del setto nasale. La lite, scaturita per motivi di gelosia legati a una ragazza, ha visto coinvolti due compagni di scuola che si erano incontrati per trascorrere la serata insieme ad altri amici.

L'aggressione è avvenuta in un contesto di apparente tranquillità, ma è rapidamente degenerata a causa delle tensioni preesistenti. Il giovane aggredito è stato immediatamente soccorso dagli amici presenti, che sono intervenuti per separare i due e lo hanno successivamente accompagnato al pronto soccorso. Dopo essere stato visitato dai sanitari, il ragazzo è stato dimesso con una prognosi di oltre due settimane.

Nei giorni successivi all'incidente, il minorenne aggredito, accompagnato dai genitori, si è recato presso la stazione dei Carabinieri di Scandiano per denunciare l'accaduto. Grazie alle indagini avviate e alle testimonianze raccolte, le autorità sono risalite all'identità del sedicenne responsabile dell'aggressione, residente in un comune del comprensorio ceramico reggiano. Il giovane è stato denunciato a piede libero con l'accusa di lesioni personali e la sua posizione è ora al vaglio della Procura del tribunale per i Minorenni di Bologna.