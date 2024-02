Suddividono in fasce le carte astronomiche

di Redazione Zazoom - domenica 18 febbraio 2024

I paralleli celesti sono linee immaginarie tracciate sulla sfera celeste, simili ai paralleli terrestri, che servono per suddividere le carte astronomiche in fasce parallele all'equatore celeste. Queste fasce sono distanziate tra loro a intervalli regolari e corrono parallele all'equatore celeste, facilitando così l'individuazione delle costellazioni e degli altri oggetti celesti. Grazie a questa suddivisione, la navigazione astronomica e l'identificazione degli oggetti nel cielo diventano più semplici.

I paralleli celesti, insieme ai meridiani celesti, consentono di determinare le coordinate astronomiche, che sono fondamentali per la localizzazione precisa di stelle, pianeti e altri corpi celesti. Questi elementi della sfera celeste sono essenziali per gli astronomi e gli appassionati di astronomia, che utilizzano mappe del cielo e telescopi per esplorare l'universo e le sue meraviglie.