Lo show dei record 2024: anticipazioni e concorrenti 18 febbraio 2024

di Redazione Zazoom - domenica 18 febbraio 2024

La decima edizione de "Lo Show dei Record", condotta da Gerry Scotti, continua a stupire il pubblico di Canale 5 con la sua terza puntata, in onda il 18 febbraio 2024. Questo programma, che celebra le imprese eccezionali registrate nel Guinness World Record, si distingue per la varietà delle performance presentate, capaci di coinvolgere spettatori di tutte le età grazie a un mix di spettacolarità, ironia e divertimento. Tra le prove più attese, il "Palo Grasso" e l'"Albero della Cuccagna", sfide che mettono alla prova forza fisica, equilibrio e velocità dei concorrenti. Le performance esterne si svolgono all'Autodromo di Monza, offrendo al pubblico momenti di puro spettacolo. Gerry Scotti, alla sua quinta conduzione, non solo presenta i talenti ma racconta anche le loro storie personali, aggiungendo un tocco umano alla competizione. La trasmissione è visibile in diretta su Canale 5 ogni domenica sera alle 21:20, con possibilità di streaming su MediasetPlay.it.

La terza puntata vede sfide emozionanti come il "Triathlon del Boscaiolo" e la prova dei salti simultanei dentro tre cerchi rotanti da parte della troupe etiope Adc, oltre al tentativo di Chen Zhongqin di percorrere 10 metri su bottiglie con un monociclo. Queste imprese si aggiungono alla ricca storia del programma, che quest'anno include dodici puntate, confermando Gerry Scotti come uno dei conduttori più longevi e amati dal pubblico italiano.

"Lo Show dei Record 2024" si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti delle sfide al limite dell'impossibile, offrendo ogni settimana nuove emozioni e record da battere, sotto la guida esperta di Gerry Scotti.