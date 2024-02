San Cataldo: Bambina di 4 Anni ferita gravemente da un Pitbull

di Redazione Zazoom - domenica 18 febbraio 2024

Una bambina di soli quattro anni è stata gravemente ferita dopo essere stata attaccata dal pitbull di famiglia a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. L'incidente ha lasciato la piccola con ferite profonde alla testa, alle braccia e ai glutei. Trasportata d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso, è stata immediatamente sedata e operata, con l'applicazione di oltre 30 punti di sutura. Attualmente è ricoverata in prognosi riservata.

Questo tragico evento segue una serie di aggressioni simili che hanno coinvolto bambini e cani in diverse parti d'Italia, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e la convivenza con animali potenzialmente pericolosi.