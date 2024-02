Lividi su Navalny: Possibili convulsioni e tentativi di rianimazione

di Redazione Zazoom - domenica 18 febbraio 2024

Il corpo di Alexei Navalny, noto oppositore russo, è stato rinvenuto con segni di lividi che potrebbero essere stati causati da convulsioni e tentativi di rianimazione cardiaca. Queste le ipotesi emerse da un operatore del servizio ambulanze dell'ospedale di Salekhard, nella regione artica russa, dove attualmente si trova la salma. La madre e l'avvocato di Navalny si sono visti negare l'accesso all'obitorio, dopo essere stati informati della morte dell'oppositore a causa di una "sindrome da morte improvvisa". Il quotidiano tedesco Bild ha sollevato l'ipotesi, non confermata da fonti dirette, che Navalny potrebbe essere deceduto poco prima di un possibile scambio di prigionieri tra USA, Russia e Germania, un piano che sarebbe stato vanificato dalla sua morte.

L'autopsia non è stata ancora eseguita e non ci sono conferme ufficiali sulle cause del decesso. Tuttavia, la presenza di un livido sul petto suggerisce che siano stati effettuati tentativi di rianimazione. La moglie di Navalny, Yulia Navalnaya, è attesa al Consiglio Affari esteri dell'UE per ricevere sostegno e onorare la memoria del marito.

La morte di Navalny ha suscitato reazioni internazionali e richieste di indagini indipendenti sulle cause del decesso, con la Germania che ha chiesto la consegna del corpo per un esame autonomo. La notizia della scomparsa è stata diffusa in concomitanza con la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, evento che ha visto la partecipazione di leader mondiali e rappresentanti internazionali.