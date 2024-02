Jannik Sinner sale sul podio del tennis mondiale

domenica 18 febbraio 2024

Jannik Sinner ha conquistato il torneo ATP 500 di Rotterdam, battendo l'australiano Alex De Minaur in finale con il punteggio di 7-5, 6-4. Questa vittoria non solo gli ha permesso di aggiudicarsi il suo 51esimo titolo nel circuito, ma ha anche segnato un momento storico per il tennis italiano, portandolo al terzo posto della classifica ATP mondiale, il più alto mai raggiunto da un tennista italiano nell'era Open. Sinner ha così superato il precedente record detenuto da Adriano Panatta, che nel 1976 aveva raggiunto la quarta posizione.

Durante il torneo, Sinner ha dimostrato una forma eccezionale, superando avversari come Tallon Griekspoor in semifinale con un solido 6-2, 6-4, e raggiungendo la finale per il secondo anno consecutivo. La sua vittoria contro De Minaur non solo gli ha garantito il titolo, ma ha anche interrotto la striscia di successi dell'australiano, che avrebbe raggiunto il nono posto nel ranking ATP.

Sinner ha espresso orgoglio per le sue prestazioni e ha ringraziato il pubblico per il sostegno ricevuto, sottolineando l'importanza del miglioramento continuo e del lavoro di squadra. Ha inoltre elogiato De Minaur, riconoscendo la difficoltà di affrontarlo e augurandogli il meglio per il futuro.

Questo traguardo rappresenta non solo un successo personale per Sinner, ma anche un momento significativo per il tennis italiano, dimostrando la crescita e il potenziale dei suoi atleti sul palcoscenico mondiale. Con questa vittoria, Sinner si conferma come uno dei talenti più promettenti e seguiti del circuito, con grandi aspettative per il futuro.